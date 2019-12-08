Park halindeki otomobil alev alev yandı
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Park halindeki otomobil alev alev yandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

08.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:40
Park halindeki otomobil alev alev yandı
'ün ilçesinde sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Dün gece, Karabük Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların vermesiyle gelen itfaiye eipleri otomobilin motor kısmını saran alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.


- K
Kaynak: DHA
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