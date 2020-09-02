Park halindeki otomobil alev aldı
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Park halindeki otomobil alev aldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki otomobil bir anda yandı.

Park halindeki otomobil alev aldı
02.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:16

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki otomobil bir anda yandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde olan 35 R 9618 plakalı otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı duman ve alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların otomobilde ki duman ve alevleri fark etmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Yangınlra ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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