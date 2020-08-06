Park halindeki otomobil alev alarak küle döndü Park halindeki otomobil alev alarak küle döndü Gaziantep'in Nizip İlçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil alev alarak küle döndü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip İlçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Mehmet Ali Aslan sokak'ta meydana geldi. Park halindeki bir otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangına kısa sürede Nizip itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA