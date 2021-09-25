Park halindeki otobüse çarpan araç sürücüsü yaralandı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kepez ilçesi'nde park halinde bulunan halk otobüsüne çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Kepez İlçesi Göksu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hakan K.'nın kullandığı 41 AFG 435 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 07 AU 0205 plakalı belediye otobüsüne önden çarptı. Gürültü üzerine olay yerine gelen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri geldi.

Kazada ağır yaralandığı öğrenilen otomobil sürücüsü sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA