Park halindeki otobüs alev alev yandı
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Park halindeki otobüs alev alev yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir servis otobüsü alev alev yandı.

Park halindeki otobüs alev alev yandı
02.07.2020 19:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:43

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir servis otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Avsallar Mahallesi Okul Caddesi üzerinde park halindeki 07 C 32642 plakalı bir otelle ait otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede otobüsün arka kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Otobüs, yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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