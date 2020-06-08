Park halindeki motosikletin üstüne binip iterek böyle çaldı
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Park halindeki motosikletin üstüne binip iterek böyle çaldı

Park halindeki motosikletin üstüne binip iterek böyle çaldı Motosiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı Park halindeki motosikleti sadece 5 dakikada çaldı Denizli'de bir şahsın park halindeki motosikleti üstüne binip ittirerek çalması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

08.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:40

Park halindeki motosikletin üstüne binip iterek böyle çaldı

Motosiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Park halindeki motosikleti sadece 5 dakikada çaldı

DENİZLİ - Denizli'de bir şahsın park halindeki motosikleti üstüne binip ittirerek çalması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Sahibinin 2 gün sonra fark ettiği olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Uğur Gündede, 20 AJ 780 plakalı motosikletini her zaman bıraktığı yere park etti. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, bir şahıs motosikleti fark edip önce çevresini kolaçan etti. Birkaç metre ilerleyen şahıs ardından geri gelerek motosikletin üstüne oturdu. Öğle saatleri ve caddenin işlek anları olmasına aldırış etmeyişi ise dikkatlerden kaçmadı. Belirli aralıklarla apartmanı kolaçan eden hırsız, yavaş yavaş motosikletin yönünü değiştirerek yokuş aşağıya gidiyor. Önünden geçen hiçbir vatandaşı bile dikkat almaması bu kadarına da pes dedirtti.

"Motosikleti 5 dakikada çaldı"

Motosikletinin yaklaşık 4 bin TL değeri olduğunu ve çalındığını 2 gün sonra fark ettiğini belirten Uğur Gündede, "Motosikletim iki gün önce çalındı, biz bu sabah fark ettik. Motosikletim, burada duruyordu yönü de yukarıya doğru dönüktü. Şahıs sakin bir şekilde yukarıdan geliyor. Önce motosiklete oturuyor. Bir zaman oturduktan sonra binayı kontrol ederek alıp götürüyor. Caddenin en işlek olduğu saatlerde, 13.00 - 14.00 saatleri arasında 5 dakikada gibi bir sürede gerçekleştiriyor. Motosikletinin fiyatı 3 bin 500 ile 4 bin TL arasındaydı" dedi.

Park halindeki motosikletin üstüne binip iterek böyle çaldı

Kaynak: İHA

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