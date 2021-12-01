PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI KAMERADA - Haberler
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PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

fyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sokakta park halindeki motosikleti çalan K.Y.'yi polis yakaladı.

fyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sokakta park halindeki motosikleti çalan K.Y.'yi polis yakaladı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Emirdağ'da evinin önüne park ettiği motosikletin çalındığını fark eden kişinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, motosikleti çok sayıda hırsızlıktan işlem yapılan K.Y.'nin çaldığını belirledi. Şüphelinin evine baskın düzenleyen polis aramada motosikleti bahçede üzerinde halı örtülerek gizlenmiş halde buldu. Polisin ifadesini aldığı K.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Motosiklet de sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anında K.Y.'nin park halindeki motosikleti iterek, çaldığı görüntüler yer aldı.

PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI KAMERADA

PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI KAMERADA

PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI KAMERADA

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