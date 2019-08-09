Park halindeki motosikleti çalan şüpheli polisten kaçamadı

Park halindeki motosikleti çalan şüpheli polisten kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, park halindeki bir motosikleti çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.08.2019 20:03
Park halindeki motosikleti çalan şüpheli polisten kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, park halindeki bir motosikleti çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince; Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.G. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. O.G., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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