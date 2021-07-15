Park halindeki motosikleti çalan çift tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halindeki motosikleti çalan çift tutuklandı

Park halindeki motosikleti çalan çift tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, park halindeki motosikleti çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, gözaltına alınan M.İ. ve eşi Ö.İ., mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, park halindeki motosikleti çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, gözaltına alınan M.İ. ve eşi Ö.İ., mahkemece tutuklandı.

Güzelyurt Mahallesi'nde, A.E.'nin evinin önünde park halindeki plakası öğrenilemeyen motosikleti gece çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatan Dulkadiroğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonunda motosikletin, M.İ. ve eşi Ö.İ. tarafından çalındığı belirlendi. Adresleri tespit edilen çift, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.İ. ve Ö.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Park halindeki motosikleti çalan çift tutuklandı
Park halindeki motosikleti çalan çift tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Sertab Erener İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Park halindeki motosikleti çalan çift tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:01:36. #1.14#

title