Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi
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Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı.

Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden uygulama noktasındaki polisler yangın tüpü ile alevlere müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle minibüs durağı parkında bulunan Muharrem Acar'a ait 78 M 6022 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün motor kısmı biranda alev aldı. Minibüsten alevlerin çıktığı gören polisler yangın tüpü ile alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Polislerin ilk müdahalesi ile alev topuna dönmekten son anda kurtarılan minibüste olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye erleri soğutma çalışması yaptı.

Yangının motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken, polis soruşturma başlattı.

Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi
Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi
Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi
Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi
Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi
Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi
Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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