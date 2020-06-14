Park halindeki minibüsten cep telefonunun çalındığı anlar kamerada Park halindeki minibüsten cep telefonunun çalındığı anlar kamerada Pendik'te sokak üzerinde yürüyen şahıs, park halindeki panelvan tipi minibüsün içerisindeki cep telefonunu gözüne kestirdi.

Park halindeki minibüsten cep telefonunun çalındığı anlar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te sokak üzerinde yürüyen şahıs, park halindeki panelvan tipi minibüsün içerisindeki cep telefonunu gözüne kestirdi. Uygun anı bulan şahıs kaşla göz arasında telefonu çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi, Marmara Caddesi üzerinde 12 Haziran tarihinde saat 12.30 sıralarında yaşandı. Yol üzerinde yürüyen bir şahıs, park halinde olan ve bagaj kapısı açık panelvan tipi minibüsün içerisindeki cep telefonunu gözüne kestirdi. Bir anda minibüsün yanına gelen şahıs kaşla göz arasında aracın camından uzanarak telefonu çaldı, ardından olay yerinden uzaklaştı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan bekçiler, olayın faili olan İrfan S. isimli şahsı Fevzi Çakmak Mahallesi, Kirazlı Mescit Sokak üzerinde yakaladı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Yolda yürüyen şahsın park halindeki araçtan kaşla göz arasında cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs yolda yürürken park halindeki aracın yanına yaklaşıyor. Camdan uzanarak cep telefonunu alıyor ve oradan kaçıyor.

Kaynak: İHA