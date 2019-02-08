Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın hasara neden oldu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, bir tekstil firmasına ait olan ve Caner A'nın kullandığı 20 GG 785 plakalı servis minibüsü, 15 Mayıs Mahallesi 680 Sokak'ta park halinde iken, minibüsün motor bölümünden duman çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev alan servis minibüsündeki yangına müdahale etti.
Yangın kontrol altına alınıp söndürülürken minibüste hasar meydana geldi.
Yangının, motor aksamındaki kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı bildirildi.
Kaynak: AA