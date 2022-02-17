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Park halindeki minibüs yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki minibüs yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs kullanılmaz hale geldi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Sanayi Sitesi'ne dün öğle saatlerine doğru park edilen Hasan D. isimli vatandaşın 45 AGA 037 plakalı minibüsü, saatler sonra bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Hızlı bir şekilde büyüyen alevler, minibüsün ön kısmını sardı. Ön kısmı alevlere teslim olan ve camları patlayan minibüs için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, minibüse müdahale etti. Minibüsün yandığı haberini alan sahibi ve yakınları bölgeye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle minibüsteki yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Yolcu taşımacılığı yapılan minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yapıldı. - MUĞLA

Park halindeki minibüs yandı

Park halindeki minibüs yandı

Park halindeki minibüs yandı

Park halindeki minibüs yandı

Park halindeki minibüs yandı

Park halindeki minibüs yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Minibüs, İtfaiye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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