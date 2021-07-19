PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI
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PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki minibüste yangın çıktı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki minibüste yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Eskihisar Mahallesi'nde yol kenarında park halinde duran Berna İkinci'ye ait 20 ZV 498 plakalı minibüsün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü sardı. Minibüsten yükselen alevler korku yaratırken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar metrelerce öteden görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Minibüsün yanma anı, drone ile havadan görüntülendi. Minibüs yangının ardından kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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