Park halindeki minibüs yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halinde alev alan minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halinde alev alan minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi Keçiler mevkiinde park halinde olan ve sahibi öğrenilemeyen minibüste belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı