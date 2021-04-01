Park halindeki minibüs yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halindeki minibüs yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki minibüs yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halinde alev alan minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halinde alev alan minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi Keçiler mevkiinde park halinde olan ve sahibi öğrenilemeyen minibüste belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Park halindeki minibüs yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özgür Özel Mustafa Şentop Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz
Magazin Cem Adrian Hande Erçel Hülya Avşar Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Park halindeki minibüs yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 23:07:38. #1.15#
title