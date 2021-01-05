Mardin'de park halindeki minibüs yandı
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Mardin'de park halindeki minibüs yandı

05.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:16

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki minibüs yandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki minibüs yandı.

Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi eski Askerlik Şubesi binası önünde park halinde bulunan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin'de park halindeki minibüs yandı
Mardin'de park halindeki minibüs yandı
Mardin'de park halindeki minibüs yandı
Mardin'de park halindeki minibüs yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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