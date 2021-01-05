Mardin'de park halindeki minibüs yandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki minibüs yandı.

Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi eski Askerlik Şubesi binası önünde park halinde bulunan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı