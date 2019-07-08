Park halindeki minibüs yandı

Park halindeki minibüs yandı

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde park halindeki ticari araç nedeni bilinmeyen bir şekilde yandı.

Park halindeki minibüs yandı

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde park halindeki ticari araç nedeni bilinmeyen bir şekilde yandı.

Olay, Kahta İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Resul Eroğlu'na ait 61 DF 419 plakalı minibüsün motor kısmında ilk belirlemelere göre tespit edilemeyen bir şekilde yandı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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