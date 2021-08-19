Park halindeki minibüs yanarak küle döndü
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Park halindeki minibüs yanarak küle döndü

Park halindeki minibüs yanarak küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde park halinde bulunan minibüste yangın çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde park halinde bulunan minibüste yangın çıktı. Yangın minibüsü küle çevirdi.

Milas'ın Emek Mahallesi Sanayii Caddesi Üçyol Mevkiinde park halinde bulunan 48 S 0815 plakalı minibüste yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi.

Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından yapılan çalışma ile araçtaki yangın söndürüldü.

Çıkan yangın sonucunda araç küle döndü. - MUĞLA

Park halindeki minibüs yanarak küle döndü
Park halindeki minibüs yanarak küle döndü
Park halindeki minibüs yanarak küle döndü
Park halindeki minibüs yanarak küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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