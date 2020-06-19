Park halindeki minibüs ateş topuna döndü
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Park halindeki minibüs ateş topuna döndü

Büyükçekmece'de önceki gece alev topuna dönerek kül olan minibüsün yanma anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Park halindeki minibüs ateş topuna döndü
19.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:36

Büyükçekmece'de önceki gece alev topuna dönerek kül olan minibüsün yanma anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün ve yanındaki ağacın yanarak kül olduğu görülüyor. Minibüsün yanma nedeninin kundaklama olayı olduğu iddia ediliyor.

Olay önceki gece saat 04.00'da Büyükçekmece İlçesi Tepecik mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre bir minibüsün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Minibüsten alev ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler minibüsü söndürmek için çalışmalara başladı.

ALEVLER YANDAKİ AĞACA DA SIÇRADI

Çevredeki vatandaşların iddialarına göre aracın yangın sebebini kundaklama olduğu söyleniyor. Minibüsün motor kısmından çıkan alevler yanda bulunan ağaca da sıçrayarak etkili oldu.

Ekipler yangına kısa süre içinde söndürdü

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde minibüsün motor kısmından alevlerin yükseldiği ve çevredeki ağaca da sıçradığı görülüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülüyor. Polis ekiplerinin çıkan yangınla ilgili çalışmaları devam ediyor.

(Davut Has/İHA)

Kaynak: İHA

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