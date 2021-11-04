Park halindeki minibüs alev topuna döndü

Kartal'da park halindeki bir minibüste elektrik aksanından dolayı yangın çıktı. Alev topuna dönen minibüs kullanılamaz haline gelirken, çevredeki vatandaşların film izler gibi yangını izlemeleri dikkat çekti.

Yangın saat 07.30 sıralarında Kartal Soğanlık mahallesinde sanayi sitesi içinde park halindeki 34 M 2807 plakalı minibüste yangın çıktı. Minibüsün elektrik aksanından dolayı çıkan yangında minibüs alev topuna döndü. Minibüste kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken alev alev yanan minibüs cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını gören vatandaşların film izler gibi yangını izlemeleri dikkat çekti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken park halindeki minibüs kullanılmaz hale geldi.

"Minibüs küle döndü"

Yangını gören Yılmaz Yıldız, "Araç bir anda tutuştu. Bizde alevleri görünce hemen itfaiyeye haber verdik. Eksikler gerekeni yaptı ve söndürdü. Neyse ki aracın içerisinde kimse yoktu. Araç küle döndü. Yangında sanırım elektrik aksamı da oluşan bir hata nedeniyle çıkmış. Dediğim gibi araçta kimsenin olmaması bir faciayı önledi." diye konuştu. - İSTANBUL