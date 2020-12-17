Park halindeki minibüs alev alev yandı
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Park halindeki minibüs alev alev yandı

17.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:21
Park halindeki minibüs alev alev yandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, boş alanda park halinde bulunan minibüs, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, boş alanda park halinde bulunan minibüs, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi'nde, boş alanda atıl halde duran, kime ait olduğu bilinmeyen ve plakası belli olmayan minibüs, öğle saatlerinde yanmaya başladı. Kısa sürede minibüsü saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüs ise demir yığınına döndü.


Park halindeki minibüs alev alev yandı
Park halindeki minibüs alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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