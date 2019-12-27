Park halindeki minibüs alev alev yandı
CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » 3. Sayfa » Park halindeki minibüs alev alev yandı - Haberler

Park halindeki minibüs alev alev yandı

Sivas'ta park halindeyken alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

27.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:40
Park halindeki minibüs alev alev yandı

'ta park halindeyken alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan çekme belgeli minibüs, bilinemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Minibüsün yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler