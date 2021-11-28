PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

BURSA'da park halindeki minibüste çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen, minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangın anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın saat 11.30 sıralarında Yıldırım ilçesinin Yiğtler Mahallesi Oto Sanayi Sitesi'nde (OTOSANSİT) meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen minibüs yol kenarında park halindeyken, bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Araçtan çıkan dumanları gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Minibüsün yandığı o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.