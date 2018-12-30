Park Halindeki Midibüsün 8 Camını Kırdılar

Park Halindeki Midibüsün 8 Camını Kırdılar

Samsun'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki sürücü kursuna ait midibüsün 8 camını, aynasını ve sileceklerini kırdı.

Park Halindeki Midibüsün 8 Camını Kırdılar

Samsun'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki sürücü kursuna ait midibüsün 8 camını, aynasını ve sileceklerini kırdı.

Olay, Canik ilçesinin Kuzeyıldızı Mahallesi Kefeli Parkı yanında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya eda kişiler park halinde bulunan bir sürücü kursuna ait midibüsün ön, arka ve yan camlar olmak üzere toplam 8 camı ile dikiz aynaları ve sileceklerini kırdı. Bunun üzerine olay polis haber verildi. Polis olay yerinde inlemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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