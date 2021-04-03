Park halindeki lüks iki araca silahlı saldırı
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Park halindeki lüks iki araca silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki lüks iki araca silahlı saldırı Bahçelievler'de iş merkezine ve önündeki iki araca silahlı saldırı Bahçelievler'de bir iş merkezine ve önünde bulunan iki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi.

Park halindeki lüks iki araca silahlı saldırı

Bahçelievler'de iş merkezine ve önündeki iki araca silahlı saldırı

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir iş merkezine ve önünde bulunan iki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen iki kişi olay yerinden koşarak uzaklaşırken, ekiplerin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Altın Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki şahıs sokağa gelerek iş merkezine ve önünde bulunan iki lüks araca kurşun yağdırdı. Saldırıda ölü ya da yaralı olmazken araçlar ve iş merkezinde maddi hasar oluştu. Saldırgan şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken olay yeri inceleme ekipleri de araçlar ve iş merkezinde incelemelerde bulundu. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Park halindeki lüks iki araca silahlı saldırı
Park halindeki lüks iki araca silahlı saldırı
Park halindeki lüks iki araca silahlı saldırı
Park halindeki lüks iki araca silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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