Park halindeki lüks araç mezarlıkta alev aldı
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Park halindeki lüks araç mezarlıkta alev aldı

Park halindeki lüks araç mezarlıkta alev aldıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mezarlığa park eden lüks otomobil alev alarak yandı.

24.10.2019 20:54
Park halindeki lüks araç mezarlıkta alev aldı

Park halindeki lüks araç mezarlıkta alev aldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mezarlığa park eden lüks otomobil alev alarak yandı.

Olay Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ümitalan'a cenaze için gelen Emre A.'ya ait 34 RA 6219 plakalı lüks otomobil, Ümitalan mezarlığında park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Alev topuna dönen otomobili fark eden sürücü ve çevredekiler müdahale ederek söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca durum itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, otomobil otoparka çekildi.

Kaynak: İHA
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