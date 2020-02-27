Park halindeki LPG'li otomobil küle döndü

27.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:56

Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki bir araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi 733. Sokakta park halindeki 10 LC 456 plakalı otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede otomobili saran alevlere ilk müdahaleyi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaptı. LPG'li olan araç itfaiyenin dikkatli çalışmaları ile söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, tüpün patlamaması faciayı önledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA