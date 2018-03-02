Park Halindeki Lpg'li Otomobil Alev Aldı
Gaziantep’te bir iş merkezinin önünde park halinde bulunan LPG’li otomobil bir anda alev aldı.
Gaziantep'te bir iş merkezinin önünde park halinde bulunan LPG'li otomobil bir anda alev aldı.
Olay, İncilipınar Mahallesi'nde bir iş merkezinin önünde yaşandı. S.A.'ya ait 27 AG 643 plakalı park halindeki otomobil birden alev aldı. Vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gele itfaiye ekipleri otomobildeki yangını kontrol altına aldı. Aracın LPG'li olması çevredekileri korkuttu. Yangının motor kısmındaki elektrik sisteminden çıktığı tespit edildi. - GAZİANTEP
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