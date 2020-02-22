Park halindeki kargo aracı alevlere teslim oldu
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Park halindeki kargo aracı alevlere teslim oldu

Karabük'te park halindeki bir kargo aracı elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu zarar gördü.

22.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:43
Park halindeki kargo aracı alevlere teslim oldu

'te park halindeki bir kargo aracı elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre Bayır Mahallesi Caddesi üzerinde bir kargo şirketine ait araçtan bir anda dumanlar ve ardından alevler çıkmaya başladı. Bu sırada yoldan bir vatandaşın uyarısının ardından kargo çalışanları ve çevredeki esnaflar yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangının söndürüldüğü kargo aracında ise maddi hasar meydana gelirken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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