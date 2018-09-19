Park Halindeki Kamyonun Aküleri Çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki kamyonun üzerinde takılı 2 akü çalındı.

Olay, Bahçeler Mahallesi Yaşar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir A. dün gece 55 K 2645 plakalı kamyonu park etti. Sabah kamyonun yanına geldiğininde, kabloların kesilip üzerinde bulunan 2 akünün çalındığını fark eden Kadir A., polise şikayette bulundu. Polis, hırsızlık olayıyla ilgili tahkikat başlattı. - SAMSUN