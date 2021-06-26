Park halindeki kamyonette küçük çaplı yangın çıktı
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Park halindeki kamyonette küçük çaplı yangın çıktı

Park halindeki kamyonette küçük çaplı yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta park halindeki bir kamyonette meydana gelen küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Zonguldak'ta park halindeki bir kamyonette meydana gelen küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaydamar Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki kamyonette küçük çaplı yangın meydana gelince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve bekçilerin güvenlik önlemi aldığı olay itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler bölgeden ayrıldı. - ZONGULDAK

Park halindeki kamyonette küçük çaplı yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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