Park halindeki kamyonet yandı
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Park halindeki kamyonet yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki kamyonet yandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki bir kamyonet alevlere teslim olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki bir kamyonet alevlere teslim olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Misaki Milli Caddesi üzerinde park halindeki Mustafa B.'ye ait Ford marka 45 KA 8220 plakalı açık kasa kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede aracın motor bölümünden alevlerin çıkması sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında evde olan araç sahibi Mustafa B. de aracının yandığını öğrenince olay yerine geldi. Mustafa B.'nin yaklaşık 1 ay önce aracına yeni teyp bağlattığı ve buradan şase yaparak yangın çıkmış olabileceği belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Park halindeki kamyonet yandı
Park halindeki kamyonet yandı
Park halindeki kamyonet yandı
Park halindeki kamyonet yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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