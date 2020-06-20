Park halindeki kamyonet yandı
Şanlıurfa'da park halindeki kamyonet yandı.
20.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:41
Şanlıurfa'da park halindeki kamyonet yandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde Balıklıgöl Caddesinde park halindeki 63 MA 6928 kamyonetin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü ile çevredekiler yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle kamyonette hasar meydana geldi.
Kaynak: AA