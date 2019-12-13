Park halindeki kamyonet yandı
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Park halindeki kamyonet yandı

Van merkez Tuşba ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

13.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:05
Park halindeki kamyonet yandı

merkez ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde park halindeki kamyonette yangın çıktığını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Tauşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Korkulu anların yaşandığı yangın, ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası büyümeden söndürülürken, kamyonette büyük çapta hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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