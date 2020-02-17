Park halindeki kamyonet, alev alev yandı
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Park halindeki kamyonet, alev alev yandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki kamyonette belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:28
Park halindeki kamyonet, alev alev yandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki kamyonette belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı kamyonet, kullanılamaz hale geldi. 

Sümer Mahallesi 3'üncü Sanayi Sitesi'nde, park halindeki 09 KE 143 plakalı kamyonette, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye, ekipleri sevk edildi. erlerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Alevlerin sardığı kamyonet, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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