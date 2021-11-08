Park halindeki kamyona çarpan tır sürücüsü yara almadan kurtuldu - Haberler
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Park halindeki kamyona çarpan tır sürücüsü yara almadan kurtuldu

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Kaza yerinden görüntü Kamyona çarpan tırda yüklü limonların yoldan temizlenmesi Silifke'de park halindeki kamyona çarpan tır sürücüsü yara almadan kurtuldu MERSİN (AA ) - Mersin'in Silifke ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

MERSİN (AA) - Kaza yerinden görüntü

Kamyona çarpan tırda yüklü limonların yoldan temizlenmesi Silifke'de park halindeki kamyona çarpan tır sürücüsü yara almadan kurtuldu

MERSİN (AA ) - Mersin'in Silifke ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Semih A. yönetimindeki limon yüklü 50 US 494 plakalı tır, Mersin-Antalya kara yolu üzeri Kabasakallı mevkisinde arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan kamyona arkadan çarptı.

Tır sürücüsünün yara almadığı kazada tırdaki limonlar yola savruldu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların ve yolun temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Park halindeki kamyona çarpan tır sürücüsü yara almadan kurtuldu

Park halindeki kamyona çarpan tır sürücüsü yara almadan kurtuldu

Park halindeki kamyona çarpan tır sürücüsü yara almadan kurtuldu

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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