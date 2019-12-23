Park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamzabey Köyü Muhtarı Hayrettin Sezgin idaresindeki 39 TH 714 plakalı otomobil, Özgürlük Caddesi'nde park halindeki 39 BA 3012 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Sezgin ile araçta bulunan iki kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.