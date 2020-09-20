Park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücü öldü ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ferhat Ava (15), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ferhat Ava (15), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Aksahrınç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akçakale yönüne ilerleyen plakasız motosikletin sürücüsü Ferhat Ava, yol kenarında park halinde olan 63 KL 865 plakalı kamyona çarptı. Ağır yaralanan Ava, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ava, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Ava'nın cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA