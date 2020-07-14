Park halindeki kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara-Eskişehir yolunda park halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi.
14.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:31
Ankara-Eskişehir yolunda park halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bayram Sertkaya idaresindeki 06 BFK 239 plakalı kamyonet, Ankara-Eskişehir yolu 50. kilometrede başkente geliş istikametinde sağ şeritte arıza nedeniyle park halindeki 06 BCA 553 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Sertkaya ile aynı araçtaki Tuncay Çavuşoğlu ve Tuncay Kocamanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü S.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA