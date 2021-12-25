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Park halindeki kamyon yandı

Park halindeki kamyon yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki kamyon yandı.

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TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki kamyon yandı.

Olay, ilçeye bağlı 82 Evler Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö.'ye ait 33 NKU 21 plakalı kamyondan önce dumanlar yükseldi, ardından hurda malzeme ve boya yüklü araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürürken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. - MERSİN

Park halindeki kamyon yandı

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