Park halindeki iş makinesi yandı
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Park halindeki iş makinesi yandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi duble yol yapımında çalışan park halindeki iş makinesi, bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

02.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:56
Park halindeki iş makinesi yandı

'ın ilçesi duble yol yapımında çalışan park halindeki iş makinesi, bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Menzil yolu duble yol çalışmasında faaliyet gösteren iş makinesi park olduğu esnada bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı.


Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen yangın sonrasında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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