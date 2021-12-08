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Park halindeki iş makinelerine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Park halindeki iş makinelerine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, yol kenarında park halinde bulunan iş makinelerine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, yol kenarında park halinde bulunan iş makinelerine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tem Otoyolu Avcılar istikameti Hadımköy Gişeleri mevkisinde ilerleyen Musa A.'nın kullandığı kamyonet, yol kenarındaki yeşil alanda park halinde bulunan iş makinelerine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü Musa A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Avcılar yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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