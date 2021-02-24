Park halindeki hurda minibüste 550 litre etil alkol ele geçirildi
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Park halindeki hurda minibüste 550 litre etil alkol ele geçirildi

24.02.2021 19:12 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:21
Park halindeki hurda minibüste 550 litre etil alkol ele geçirildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki plakasız hurda minibüste, 550 litre etil alkol ele geçirildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki plakasız hurda minibüste, 550 litre etil alkol ele geçirildi. Minibüs sahibi U.B. (28), polise verdiği ifadesinde, aracında bulunan etil alkollerden bilgisinin olmadığını söyledi.

Armutalan Mahallesi, 551 Sokak'ta oturan bir kişi, zabıta ekiplerini arayarak, park halindeki bir minibüsten ağır alkol kokusu geldiği ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri durumu, Marmaris İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bildirdi. Polis ekiplerinin, minibüste yaptığı aramada, 5 litrelik bidonlarda toplam 550 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen alkol, imha edilmek üzere Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne gönderildi. Üzerinde plakası bulunmayan minibüsün şase numarasından, sahibinin U.B. olduğu tespit edildi. Polis merkezine çağrılarak ifadesi alınan U.B., minibüsü bir yıl önce hurdaya ayırdığını ve park ederek bıraktığını söyledi. U.B., minibüsün kapılarının bilgisi dışında açıldığını, bulunan etil alkollerle kendisinin bir ilgisinin olmadığını kaydetti. Polis, etil alkolleri hurda minibüse koyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Park halindeki hurda minibüste 550 litre etil alkol ele geçirildi
Park halindeki hurda minibüste 550 litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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