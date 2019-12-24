Park halindeki hafif ticari araçta yangın
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Park halindeki hafif ticari araçta yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

24.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:09
Park halindeki hafif ticari araçta yangın

'in ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

Anıt Mahallesi'ndeki E.K'ya ait 33 NB 826 plakalı araçta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, aracın yanındaki 33 P 6151 plakalı bir otomobilin bagaj kısmına da zarar verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Park halindeki hafif ticari araçta yangın
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