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Park halindeki hafif ticari araç yandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Yarhasanlar Mahallesi 2326 Sokak'ta, 45 M 3882 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

Park halindeki hafif ticari araç yandı

Park halindeki hafif ticari araç yandı

Park halindeki hafif ticari araç yandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Yangın, Güncel, Haberler

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