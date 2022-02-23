Park halindeki hafif ticari araç yandı
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.
Yarhasanlar Mahallesi 2326 Sokak'ta, 45 M 3882 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.