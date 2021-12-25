PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI

BURDUR (DHA) - BURDUR'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü. Fevzi Çakmak mahallesi 23074 sokakta park halindeki 15 DT 208 plakalı hafif ticari araçtan dün 17.00 sıralarında alev çıktığını görenler itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Alevlerden dolayı hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.