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Zonguldak, Bursa, Güncel

Park halindeki binlerce otobüs ve metro vagonu havadan böyle görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 31 vilayetten biri olan Bursa'da 2 gün boyunca bütün metro ve otobüs seferleri iptal edildi.

12.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:31
Park halindeki binlerce otobüs ve metro vagonu havadan böyle görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 31 vilayetten biri olan Bursa'da 2 gün boyunca bütün metro ve otobüs seferleri iptal edildi. Parka çekilen binlerce metro vagonu ve otobüs havadan görüntülendi.

Dün gece saat 00.00'da Türkiye'deki 31 büyük şehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte şehirler adeta hayalet şehirlere dönüştü. Osmanlı'nın ilk payitahtlarından Bursa'da da kalabalıklarıyla meşhur birçok cadde ve meydan, daha önce görülmeye alışık olunmayan boş görüntüleriyle dikkat çekti.

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi, bütün toplu ulaşım, metro ve raylı sistem ile otobüs seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Acemler kavşağı yanında bulunan Burulaş'ın bahçesine park edilen metro vagonları ile otobüsler binlece metrekarelik alanı kapladı. Park halindeki otobüsler ve vagonlar havadan görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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