: Park halindeki arızalı minibüs yangında kullanılamaz hale geldi

12.02.2020 01:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 01:22

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tamir için bekleyen arızalı minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir oto tamircisinin önünde bekleyen minibüs, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden bekçiler, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürürken, minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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