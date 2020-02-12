Park halindeki arızalı minibüs yangında kullanılamaz hale geldi
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Park halindeki arızalı minibüs yangında kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tamir için bekleyen arızalı minibüste çıkan yangın söndürüldü.

12.02.2020 01:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 01:22
Park halindeki arızalı minibüs yangında kullanılamaz hale geldi

'nın merkez ilçesinde, tamir için bekleyen arızalı minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir oto tamircisinin önünde bekleyen minibüs, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden bekçiler, itfaiyeye verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürürken, minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Park halindeki arızalı minibüs yangında kullanılamaz hale geldi
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