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Park halindeki araçtan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Park halindeki araçtan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da park halindeki otomobilin pencere camını kırarak içeriden bilgisayar ve oto teybi çaldığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da park halindeki otomobilin pencere camını kırarak içeriden bilgisayar ve oto teybi çaldığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuar alanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracının camını kıran hırsız içeriden bilgisayar ve oto teybi çaldı. Olay polise haber verildi. Polis olayla ilgili T.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Başka hırsızlık olaylarına da kırıştığı tespit edilen T.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Park halindeki araçtan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Park halindeki araçtan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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