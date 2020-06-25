Park halindeki araçtan hırsızlık anları kamerada Park halindeki araçtan hırsızlık anları kamerada Gaziantep'te, park halinde bulunan bir aracın camını kırarak araç içerisinden hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Park halindeki araçtan hırsızlık anları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te, park halinde bulunan bir aracın camını kırarak araç içerisinden hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alleben Mahallesi'nde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, park halindeki aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerden tespit edilip yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İHA